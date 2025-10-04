Xavi rivela | Ero vicinissimo al trasferirmi al Milan ecco com’è andata

Pianetamilan.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xavi Hernandez, leggenda del Barcellona, in un'intervista a 'Cronache di Spogliatoio', ha rivelato dei retroscena legati al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

xavi rivela ero vicinissimo al trasferirmi al milan ecco com8217232 andata

© Pianetamilan.it - Xavi rivela: “Ero vicinissimo al trasferirmi al Milan, ecco com’è andata”

In questa notizia si parla di: xavi - rivela

Xavi Simons rivela i consigli di Timo Werner sulla mossa del Tottenham

xavi rivela ero vicinissimoXavi: “Potevo andare all’Inter nel 2008, ero tentato. Nel 1999 ad un passo dalla Serie A con…” - Xavi Hernandez, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, ha rivelato un retroscena che riguarda anche l'Inter ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Xavi Rivela Ero Vicinissimo