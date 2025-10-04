Xavi rivela | Ero vicinissimo al trasferirmi al Milan ecco com’è andata
Xavi Hernandez, leggenda del Barcellona, in un'intervista a 'Cronache di Spogliatoio', ha rivelato dei retroscena legati al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: xavi - rivela
Xavi Simons rivela i consigli di Timo Werner sulla mossa del Tottenham
Con Xavi e Iniesta è stato il motore di quel Barcellona che ha vinto tutto tra il 2009 e il 2015. "Busi" resta il terzo per presenze nella storia del club, dietro Messi e Xavi. - facebook.com Vai su Facebook
Xavi: “Potevo andare all’Inter nel 2008, ero tentato. Nel 1999 ad un passo dalla Serie A con…” - Xavi Hernandez, in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, ha rivelato un retroscena che riguarda anche l'Inter ... Da msn.com