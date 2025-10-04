WWE | Tre stelle di NXT vincono a SmackDown
Sol Ruca e Zaria hanno conquistato una vittoria significativa a SmackDown, sconfiggendo Chelsea Green e Alba Fyre. Il match è nato nel backstage quando le due stelle di NXT stavano parlando con Nick Aldis e sono state interrotte dalla Green e dalla Fyre, che hanno tentato di reclutarle nel loro Secret Service. Le due giovani wrestler hanno respinto l’offerta e hanno invece proposto un match, che è stato prontamente accettato. Durante l’incontro, Ruca ha messo a segno la sua Sol Snatcher per conquistare lo schienamento e la vittoria. Dopo il match, Alexa Bliss e Charlotte Flair hanato backstage di essere rimaste colpite dalla prestazione, avvertendo le due che dovranno farsi trovare pronte quando arriverà il momento della sfida titolata per i Women’s Tag Team Titles. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Bologna-Como 1-0 pagelle: Orsolini ancora decisivo, steccano le stelle di Fàbregas I rossoblù vincono di misura grazie a un gol del loro leader. Deludono Paz e Morata. Tra i migliori anche Freuler e Castro
CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE - GIRONE D 1a GIORNATA ASD CHIAMPO - CALCIO TRISSINO 5-1 Esordio a cinque stelle per gli U15 di Mister Dal Cero che vincono per 5 a 1 sul Calcio Trissino. Con un gol su punizione di Florio al primo minuto d - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle 2025: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincono la prima puntata, nessuna coppia eliminata
