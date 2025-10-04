Lo Skull Crushing Finale che chiude la partnership. Il team Melo Don’t Miz si è ufficialmente sciolto a SmackDown. Dopo che Carmelo Hayes aveva comunicato a The Miz di voler chiudere la loro collaborazione, l’ex WWE Champion ha reagito nel peggiore dei modi. Mentre Hayes si stava dirigendo verso il ring per accettare l’open challenge di Sami Zayn per lo United States Championship, Miz lo ha attaccato da dietro colpendolo con la Skull Crushing Finale che lo ha messo fuori combattimento. L’attacco a tradimento ha impedito a Hayes di competere per il titolo, lasciando il posto ad Aleister Black che ha raccolto l’open challenge al suo posto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Split definitivo per i Melo Don’t Miz, subito arriva la vendetta di The Miz