L’episodio di SmackDown di ieri sera si è acceso con un tag team match tutto al femminile che ha infiammato il pubblico. Sul ring, da una parte le astute Chelsea Green e Alba Fyre, dall’altra la potente alleanza di ZaRuca, formata da ZARIA e dalla doppia campionessa Sol Ruca.. @SolRucaWWE and @ZariaWWE are ready to take on @ImChelseaGreen and @wwealba pic.twitter.com7Lsd3EVXNU — WWE (@WWE) October 4, 2025 Il match si apre con ZARIA e Alba che si affrontano in un serrato corpo a corpo. Alba prende subito il controllo, portando ZARIA all’angolo e colpendola con un Rake agli occhi. Ma ZARIA reagisce con decisione, afferrando Alba e lanciandola contro i turnbuckle, per poi travolgerla con una Splash devastante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sinergia perfetta per ZaRuca, le stelle di NXT spazzano via The Secret Hervice