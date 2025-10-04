WWE | La MFT sta per crescere Solo Sikoa promette il pezzo mancante

La WWE ha diverse fazioni, ma una delle più pericolose potrebbe presto accogliere un nuovo membro. Dopo un importante indizio lanciato da Solo Sikoa durante l’episodio di SmackDown di questa settimana, sembra che la stable MFT sia pronta ad allargarsi ulteriormente, aggiungendo un nuovo tassello al gruppo. Sikoa e la sua MFT stanno seminando caos nel roster della WWE ormai da tempo. Dopo la frattura della Bloodline, Solo ha costruito la sua personale “Family Tree”, ma il lavoro non è ancora terminato. Durante  SmackDown  di questa settimana, la stable è apparsa in un nuovo segmento nel backstage: Solo ha elogiato Talla Tonga, che ha risposto dichiarando il suo affetto per lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

