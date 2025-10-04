WWE | Kevin Owens si trasforma in John Cena al Magic Kingdom di Disney World

Kevin Owens è sulla strada della guarigione dopo l’intervento al collo a cui si è sottoposto all’inizio di quest’anno. Nel frattempo, sta trascorrendo più tempo con la sua famiglia e, a quanto pare, si è recentemente omaggiato John Cena per festeggiare Halloween al Magic Kingdom. La moglie di Owens ha condiviso su Instagram diverse foto scattate al parco: tutta la famiglia era in cosplay di vari personaggi, ma è stato Kevin a rubare la scena, vestito da John Cena con tanto di cappellino, maglietta e persino le scarpe identiche a quelle del wrestler. Il suo look è stato così convincente che ha persino ricevuto una fetta di torta gratis da Starbucks. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

