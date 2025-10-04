WWE | Kevin Owens si trasforma in John Cena al Magic Kingdom di Disney World

Zonawrestling.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin Owens è sulla strada della guarigione dopo l’intervento al collo a cui si è sottoposto all’inizio di quest’anno. Nel frattempo, sta trascorrendo più tempo con la sua famiglia e, a quanto pare, si è recentemente omaggiato John Cena per festeggiare Halloween al Magic Kingdom. La moglie di Owens ha condiviso su Instagram diverse foto scattate al parco: tutta la famiglia era in cosplay di vari personaggi, ma è stato Kevin a rubare la scena, vestito da John Cena con tanto di cappellino, maglietta e persino le scarpe identiche a quelle del wrestler. Il suo look è stato così convincente che ha persino ricevuto una fetta di torta gratis da Starbucks. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe kevin owens si trasforma in john cena al magic kingdom di disney world

© Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens si trasforma in John Cena al Magic Kingdom di Disney World

In questa notizia si parla di: kevin - owens

WWE: Kevin Owens operato al collo, i tempi di recupero rimangono lunghi

Kevin Owens fissa l’obiettivo del ritorno: “Ecco quando spero di tornare”

Kevin Owens sulla foto virale: “Calmatevi, sono ancora grasso”

WWE: Kevin Owens operato al collo, ecco i tempi di recupero - L’assenza di Kevin Owens dagli show della WWE, iniziata lo scorso aprile, è stata un duro colpo per la compagnia. spaziowrestling.it scrive

WWE: Kevin Owens doveva battere Cody Rhodes grazie a The Rock - Con l’uscita di UnReal stiamo scoprendo molti segreti dell’ultimo anno in casa WWE e molti retroscena si stanno rivelando piuttosto sorprendenti. Come scrive spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Kevin Owens Trasforma