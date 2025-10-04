WWE | Kevin Owens si trasforma in John Cena al Magic Kingdom di Disney World
Kevin Owens è sulla strada della guarigione dopo l’intervento al collo a cui si è sottoposto all’inizio di quest’anno. Nel frattempo, sta trascorrendo più tempo con la sua famiglia e, a quanto pare, si è recentemente omaggiato John Cena per festeggiare Halloween al Magic Kingdom. La moglie di Owens ha condiviso su Instagram diverse foto scattate al parco: tutta la famiglia era in cosplay di vari personaggi, ma è stato Kevin a rubare la scena, vestito da John Cena con tanto di cappellino, maglietta e persino le scarpe identiche a quelle del wrestler. Il suo look è stato così convincente che ha persino ricevuto una fetta di torta gratis da Starbucks. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: kevin - owens
WWE: Kevin Owens operato al collo, i tempi di recupero rimangono lunghi
Kevin Owens fissa l’obiettivo del ritorno: “Ecco quando spero di tornare”
Kevin Owens sulla foto virale: “Calmatevi, sono ancora grasso”
Non solo un ritorno sul ring: Kevin Owens e la decisione che potrebbe cambiargli la vita - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Il nuovo Kevin Owens, notevole perdita di peso e dubbi sul suo futuro - X Vai su X
WWE: Kevin Owens operato al collo, ecco i tempi di recupero - L’assenza di Kevin Owens dagli show della WWE, iniziata lo scorso aprile, è stata un duro colpo per la compagnia. spaziowrestling.it scrive
WWE: Kevin Owens doveva battere Cody Rhodes grazie a The Rock - Con l’uscita di UnReal stiamo scoprendo molti segreti dell’ultimo anno in casa WWE e molti retroscena si stanno rivelando piuttosto sorprendenti. Come scrive spaziowrestling.it