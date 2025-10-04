La carriera sul ring di John Cena è quasi giunta al termine, ma il “GOAT” della WWE sarà celebrato nel nuovo contenuto scaricabile in arrivo su WWE 2K25. Il 16 ottobre uscirà il John Cena Farewell Tour Edition Pack, che offrirà ai fan un’immagine ancora più completa del 17 volte WWE World Champion. Il set includerà l’entrata heel a WrestleMania 41 e gran parte del 2025. Saranno inclusi anche Cena nei panni del Dr. of Thuganomics, Brock Lesnar, Ron “R-Truth” Cena e cinque magliette del Farewell Tour. Al momento non è stato comunicato il prezzo del pacchetto. La sua storia nei videogame. John fa già parte di WWE 2K25 e ha una lunga storia con i videogiochi WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il John Cena Farewell Tour Edition Pack è in arrivo su WWE 2K25