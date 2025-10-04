Crown Jewel sarà uno show storico in Australia e includerà un grande match. L’episodio del 3 ottobre di SmackDown è stato cruciale: la compagnia ha proseguito la costruzione verso Crown Jewel, culminata in una firma del contratto molto attesa. La campionessa del mondo femminile WWE, Stephanie Vaquer, affronterà la campionessa femminile WWE, Tiffany Stratton, a Crown Jewel il prossimo sabato. Sarà un incontro di altissimo livello, con le due pronte a contendersi il Crown Jewel Championship. Durante la firma del contratto, Stephanie Vaquer è stata la prima a prendere la parola, chiarendo subito che non ha alcuna intenzione di perdere in Australia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Giulia e Kiana James sconvolgono la firma del contratto tra Stratton e Vaquer a SmackDown