WWE | Cody Rhodes punisce Seth Rollins per l’intromissione nel main event

Il main event di WWE SmackDown ha visto Cody Rhodes e Randy Orton affrontare i membri della Vision, Bronson Reed e Bron Breakker. Il match si è concluso con la vittoria del duo guidato da Paul Heyman, ma non senza polemiche. L’interferenza di Rollins nel main event. Seth Rollins, il WWE World Heavyweight Champion, è infatti intervenuto durante le fasi decisive dell’incontro, colpendo Orton con una Stomp che ha permesso a Reed di chiudere i conti con il suo devastante Tsunami. La presenza di Rollins a bordo ring, orchestrata da Heyman, ha ribaltato le sorti di un match che sembrava poter pendere dalla parte dei campioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes punisce Seth Rollins per l’intromissione nel main event

In questa notizia si parla di: cody - rhodes

WWE: Lacrime e gloria per Cody Rhodes, batte John Cena e torna campione a SummerSlam

VIDEO: Cody Rhodes e altre leggende rendono omaggio a Goldberg dopo la sconfitta a SNME

Cody Rhodes: “Attualmente, sono ad un punto sconosciuto nella mia carriera”

Chi avrà la meglio stanotte tra Cody Rhodes & Randy Orton Vs. Bronson Reed & Bron Breakker? Scopri la preview tinyurl.com/5n75akmf Non perderti il nuovo episodio di WWE SmackDown, live con commento in italiano a partire dalle 2:00 su discovery+! # - facebook.com Vai su Facebook

Turno del main event. Cody Rhodes y Drew McIntyre. #WrestlePalooza - X Vai su X

Cody Rhodes svela un importante dettaglio sul ruolo attuale di The Undertaker - Cody Rhodes ha dimostrato ripetutamente di essere un leader nello spogliatoio della WWE e non è un segreto che sia ammirato dai suoi colleghi, avendo avuto il coraggio di fare scelte impopolari ... worldwrestling.it scrive

La madre di Cody Rhodes avrebbe potuto immaginare un futuro diverso per lui - La fine dell´era di Vince McMahon e l´inizio della nuova gestione di Triple H hanno dato a Cody l´opportunità di tornare in WWE e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera, nel quale ha ottenuto ... Lo riporta worldwrestling.it