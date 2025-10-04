WWE | Bronson Reed rinnova accordo pluriennale per il colosso australiano

Bronson Reed è tornato alla WWE nel 2022 e da allora ha continuato a farsi notare. Dalle storyline di punta di RAW al ruolo di una delle presenze più solide e dominanti del roster, Reed si è ritagliato uno spazio importante nel futuro della compagnia. Secondo un nuovo report di Fightful Select, Reed in realtà ha rinnovato il contratto con la WWE diversi mesi fa, firmando un accordo pluriennale, ben prima che iniziassero le speculazioni sulla durata del suo precedente contratto. Bronson Reed assicura il suo futuro alla WWE con un nuovo contratto. Le fonti hanno rivelato che Bronson Reed “ha firmato già da tempo un nuovo accordo pluriennale”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

