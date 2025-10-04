WWE | Booker T risponde alle critiche sul commento appena uscita dalla AEW riferito a Jade Cargill

Il WWE Hall of Famer Booker T ha sorpreso molti dopo aver attribuito alla permanenza di Jade Cargill alla AEW la causa del grande errore avvenuto durante il suo recente match a SmackDown. Mentre diversi report sostenevano che varie persone nel mondo del wrestling fossero rimaste perplesse dai suoi commenti, sembra che Booker T ora stia prendendo in giro proprio quelle notizie. Su Twitter, Booker T ha scritto che alcune persone alla WWE, TNA e AEW si sono dette “sconcertate dal fatto che i fan credano ancora a tutto ciò che leggono online”, aggiungendo ironicamente: “#BREAKINGNEWS Secondo alcune fonti, diversi talenti in WWE, TNA e perfino in AEW sono stupiti che la gente creda ancora a ciò che legge su internet. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Booker T risponde alle critiche sul commento “appena uscita dalla AEW” riferito a Jade Cargill

