WWE | Aleister Black risponde alla open challenge di Sami Zayn a SmackDown ecco come è andata

Sami Zayn ha difeso con successo il suo United States Championship a seguito della sua open challenge a SmackDown, sconfiggendo Aleister Black. Il match è nato in circostanze particolari: inizialmente sembrava che Carmelo Hayes avrebbe raccolto la sfida, ma l'attacco a tradimento di The Miz con uno Skull Crushing Finale ha messo fuori gioco Hayes sulla rampa d'ingresso. Aleister Black ha quindi colto l'occasione, presentandosi per accettare la sfida mentre gli ufficiali di gara circondavano Hayes ancora a terra. Il suono della campanella ha dato il via a un match combattuto, con Black che ha dominato la prima parte dell'incontro prima della pausa pubblicitaria.

