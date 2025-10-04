WWE | Aleister Black risponde alla open challenge di Sami Zayn a SmackDown ecco come è andata

Sami Zayn  ha difeso con successo il suo  United States Championship  a seguito della sua open challenge a SmackDown, sconfiggendo  Aleister Black. Il match è nato in circostanze particolari: inizialmente sembrava che  Carmelo Hayes  avrebbe raccolto la sfida, ma l’attacco a tradimento di  The Miz  con uno Skull Crushing Finale ha messo fuori gioco  Hayes  sulla rampa d’ingresso. Aleister Black  ha quindi colto l’occasione, presentandosi per accettare la sfida mentre gli ufficiali di gara circondavano  Hayes  ancora a terra. Il suono della campanella ha dato il via a un match combattuto, con  Black  che ha dominato la prima parte dell’incontro prima della pausa pubblicitaria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

