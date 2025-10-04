WTA Pechino 2025 risultati 4 ottobre | nelle semifinali Anisimova liquida Gauff mentre Noskova piega Pegula
Si risolvono con due canovacci estremamente diversi l’uno dall’altro le semifinali del tabellone di singolare femminile dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso a Pechino, in Cina: nel derby statunitense Amanda Anisimova liquida Coco Gauff, mentre nell’altra sfida la ceca Linda Noskova piega l’altra statunitense Jessica Pegula. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 26, la ceca Linda Nosková, piega la numero 5 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, con lo score di 6-3 1-6 7-6 (6) dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva. Nel primo set la ceca ottiene il break decisivo nel sesto game e poi tiene i due seguenti turni in battuta per il 6-3, mentre nella seconda partita la statunitense domina, volando sul 5-0 prima di pareggiare i conti con il 6-1, infine nella frazione decisiva i primi 4 game sono tutti vinti dalla giocatrice in risposta, poi si assiste ad un altro scambio di break tra undicesimo e dodicesimo game, nel quale Pegula manca tre match point, prima del tiebreak conclusivo, che premia al secondo match point la tennista ceca sull’8-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
