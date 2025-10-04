Wrexham 1-1 Birmingham | rapporto del campionato risultato gol

2025-10-03 23:58:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager di Wrexham Phil Parkinson ha dichiarato che la sua squadra avrebbe “preso il punto” dopo che lo sciopero composto da Patrick Roberts 20 secondi dopo l’intervallo ha guadagnato un pareggio a Birmingham nel campionato a Stok Cae Ras. L’ala di Sunderland in preda Roberts ha raccolto il passaggio di Jay Stansfield all’interno della scatola e ha inviato un traguardo diagonale sotto il portiere Arthur Okonkwo per l’ex squadra della Premier League, che è rimasta indietro quando il colpo di testa di Max Cleworth da un angolo è stato lanciato da George Dobson al 13 ° minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com