Witkoff verso l’Egitto domani al via i negoziati per la pace a Gaza – La diretta

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riportano media israeliani. Intanto Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riferito,  le truppe avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo «manovre difensive»  subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti e dopo le dichiarazioni  distensive di Hamas sul piano. Il piano di Trump è stilato  in 20 punti. C’è il rilascio degli ostaggi entro  72 ore  dall’accettazione pubblica dell’accordo da parte di Israele. 🔗 Leggi su Open.online

