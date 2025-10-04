Witkoff verso l’Egitto domani al via i negoziati per la pace a Gaza – La diretta

L’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riportano media israeliani. Intanto Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riferito, le truppe avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo «manovre difensive» subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti e dopo le dichiarazioni distensive di Hamas sul piano. Il piano di Trump è stilato in 20 punti. C’è il rilascio degli ostaggi entro 72 ore dall’accettazione pubblica dell’accordo da parte di Israele. 🔗 Leggi su Open.online