Witkoff verso l’Egitto domani al via i negoziati per la pace a Gaza – La diretta
L’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riportano media israeliani. Intanto Tel Aviv sembra aver «ridotto» l’offensiva a Gaza. Secondo quanto riferito, le truppe avrebbero avuto l’ordine di portare avanti solo «manovre difensive» subito dopo i colloqui tra Israele e Stati Uniti e dopo le dichiarazioni distensive di Hamas sul piano. Il piano di Trump è stilato in 20 punti. C’è il rilascio degli ostaggi entro 72 ore dall’accettazione pubblica dell’accordo da parte di Israele. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: witkoff - verso
MEDIO ORIENTE | L'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace di Donald Trump. #ANSA - X Vai su X
Le crescenti incursioni e sconfinamenti di droni nei cieli europei, la tensione tra Russia, Europa e Nato non si attenua. Siamo già in una guerra ibrida come sostiene il commissario Ue Dombrovskis? L’Italia potrebbe diventare un obiettivo? Il viaggio verso Gaz - facebook.com Vai su Facebook
Media, 'Witkoff verso l'Egitto, domani al via negoziati' - L'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas s ... Segnala altoadige.it
Media, 'Witkoff verso l'Egitto, domani al via i negoziati' - Il presidente Usa: 'Giorno speciale, forse senza precedenti'. Secondo ansa.it