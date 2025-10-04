Witkoff atteso in Egitto | dal 5 ottobre al via i negoziati di pace per Gaza

Lettera43.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è atteso in Egitto per partecipare al primo incontro tra rappresentanti di Israele e Hamas, previsto per il 5 ottobre, con l’obiettivo di definire i dettagli del piano di pace promosso dal presidente americano Donald Trump. A riferirlo sono fonti dei media israeliani. Nel frattempo, da Tel Aviv giungono segnali di una riduzione dell’intensità militare nella Striscia di Gaza: l’esercito avrebbe ricevuto istruzioni di limitarsi a «manovre difensive» dopo i contatti diplomatici tra Israele e Stati Uniti e in seguito alle recenti dichiarazioni concilianti di Hamas. 🔗 Leggi su Lettera43.it

witkoff atteso in egitto dal 5 ottobre al via i negoziati di pace per gaza

© Lettera43.it - Witkoff atteso in Egitto: dal 5 ottobre al via i negoziati di pace per Gaza

In questa notizia si parla di: witkoff - atteso

Witkoff atteso a Roma per provare a sbloccare i negoziati su Gaza

Ucraina-Russia, raid incrociati nel weekend: Witkoff atteso a Mosca

Guerra in Ucraina, il Cremlino: «Putin pronto a incontrare Zelensky. Cautela sul nucleare». Witkoff atteso a Mosca in settimana

witkoff atteso egitto 5Media, 'Witkoff verso l'Egitto, domani al via negoziati' - L'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di ... Lo riporta ansa.it

witkoff atteso egitto 5Media, 'Witkoff verso l'Egitto, domani al via i negoziati' - Il presidente Usa: 'Giorno speciale, forse senza precedenti'. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Witkoff Atteso Egitto 5