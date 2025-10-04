Witkoff atteso in Egitto | dal 5 ottobre al via i negoziati di pace per Gaza

L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è atteso in Egitto per partecipare al primo incontro tra rappresentanti di Israele e Hamas, previsto per il 5 ottobre, con l’obiettivo di definire i dettagli del piano di pace promosso dal presidente americano Donald Trump. A riferirlo sono fonti dei media israeliani. Nel frattempo, da Tel Aviv giungono segnali di una riduzione dell’intensità militare nella Striscia di Gaza: l’esercito avrebbe ricevuto istruzioni di limitarsi a «manovre difensive» dopo i contatti diplomatici tra Israele e Stati Uniti e in seguito alle recenti dichiarazioni concilianti di Hamas. 🔗 Leggi su Lettera43.it

