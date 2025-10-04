William e Re Carlo sono ai ferri corti?

Pare che re Carlo e William siano sempre di più ai ferri corti: diverse vedute li stanno allontanando sempre di più, nel frattempo l'ombra di Harry si fa sempre più invadente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

william re carlo sonoWilliam e re Carlo «divisi sul futuro della monarchia»: dal principe Harry agli impegni pubblici, tutti i motivi di tensione tra sovrano ed erede - Il dibattito nel Regno Unito dopo l'intervista del principe ed erede al trono: «C'è tensione: hanno visioni molto diverse di dove dovrebbe andare la monarchia». Secondo msn.com

william re carlo sonoRe Carlo, la confessione di William: “La vita mi ha messo alla prova” - Re Carlo e William sono in ritiro a Balmoral e il Principe del Galles confessa pubblicamente le sue difficoltà: “È stato il momento più brutto della mia vita”. Da dilei.it

