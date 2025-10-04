WiiU re_nsyshid v0.42 | Emula le Periferiche USB per Wii U con Aroma

Se sei un appassionato di giochi “Toys-to-Life” come Skylanders, Disney Infinity o LEGO Dimensions e possiedi una Wii U, c’è un plugin che potrebbe rivoluzionare il modo in cui giochi: rensyshid. Cos’è rensyshid?. rensyshid è un plugin per Wii U che permette agli utenti di emulare le periferiche USB “Toys-to-Life”, come il Skylander Portal of Power, la Disney Infinity Base e il LEGO Dimensions Toypad. In pratica, con questo plugin puoi utilizzare dei “dump” digitali delle figure fisiche, caricandole direttamente dalla tua SD card, senza dover necessariamente avere a portata di mano tutti i giocattolini originali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net