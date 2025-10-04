Weekend bagnato da lunedì l’ottobrata accende il sole
Una parentesi di sereno domina gran parte del Paese in questa mattina di sabato 4 ottobre, ma i modelli meteo suggeriscono un cambio di scena imminente: dalle latitudini settentrionali una perturbazione atlantica è pronta a raggiungere l’Italia con tempistiche serratissime. Anticiclone africano: l’ottobrata che bussa alla porta A partire da lunedì, salvo imprevisti dell’ultima ora, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Enduro GP Recap Weekend bagnato a Darfo Boario Terme ? Tanti i disagi causati dal maltempo che non hanno però spento l'entusiasmo di tutti!
Meteo: WEEKEND BAGNATO, tra SABATO e DOMENICA NON solo PIOGGIA, pure TEMPORALI fuori stagione. Ecco DOVE - L'ormai prossimo weekend pare destinato a trascorrere non solo sotto la pioggia, ma anche con la minaccia di qualche temporale fuori stagione. Scrive ilmeteo.it