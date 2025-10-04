Vuelle voglia di riscatto Felder | Dobbiamo rifarci
"Domenica vogliamo rifarci dopo la sconfitta all’esordio. Sarà una gara importante nella quale dovremo giocare secondo il piano partita e puntando su quelli che sono i nostri punti di forza, a partire dal gioco corale e dalla difesa. Abbiamo subito l’occasione per riscattarci davanti al nostro pubblico: non ce la faremo sfuggire". Parole e musica di Kay Felder, play della Vuelle, che sembra davvero molto coinvolto in questa nuova avventura intrapresa dopo quattro stagioni in Oriente, dove il livello tecnico non è lo stesso, nonostante l’attenzione mediatica e la pressione esercitata dai ricchissimi proprietari dei club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vuelle - voglia
VL Academy. . NOVITÀ IN ARRIVO ALLA VL ACADEMY! Hai voglia di ballare ma in settimana sei troppo occupato? Cerchi un partner… o magari quello che hai non lo sopporti più? Abbiamo la soluzione perfetta per te: Nuovo corso: BAILA SIN PAR - facebook.com Vai su Facebook
Vuelle, Felder carica Pesaro: «Voglio regalare vittorie e spettacolo» - PESARO Ieri è stato il giorno di Kay Felder che è stato presentato alla stampa presso l’hotel Clipper. Segnala corriereadriatico.it
Da Daniels a Felder, il talento non si arresta. La Vuelle abbraccia il suo nuovo funambolo - La Vuelle ha già avuto a che fare con giocatori borderline, capaci di illuminare in campo quanto di avere angoli di buio, popolati da demoni, nella propria testa. Come scrive corriereadriatico.it