Vuelle voglia di riscatto Felder | Dobbiamo rifarci

"Domenica vogliamo rifarci dopo la sconfitta all’esordio. Sarà una gara importante nella quale dovremo giocare secondo il piano partita e puntando su quelli che sono i nostri punti di forza, a partire dal gioco corale e dalla difesa. Abbiamo subito l’occasione per riscattarci davanti al nostro pubblico: non ce la faremo sfuggire". Parole e musica di Kay Felder, play della Vuelle, che sembra davvero molto coinvolto in questa nuova avventura intrapresa dopo quattro stagioni in Oriente, dove il livello tecnico non è lo stesso, nonostante l’attenzione mediatica e la pressione esercitata dai ricchissimi proprietari dei club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

