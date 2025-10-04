Voucher per lo sport via all' erogazione dell' agevolazione della Regione Lazio

Sono disponibili i nuovi voucher regionali per praticare sport. Da venerdì 3 ottobre, infatti, è possibile attivare gli oltre 27mila tagliandi da 500 euro l’uno rivolti ad altrettante famiglie risultate idonee dall’avvio promosso dalla Pisana.Nuovi finanziamentiL’iniziativa della Regione aveva. 🔗 Leggi su Romatoday.it