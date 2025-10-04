Volti anonimi un’orchestra di bambini e abiti che sembrano metamorfosi Alla Paris Fashion Week Maison Margiela racconta la moda come un rito corale

U n’orchestra di bambini, un palcoscenico bianco che sembra sospeso nel tempo e abiti che trasformano la memoria in futuro: così Maison Margiela ha scelto di presentarsi alla Paris Fashion Week. La collezione Primavera-Estate 2026 firmata da Glenn Martens ha portato in scena non solo moda, ma un’idea di continuità, dove ogni capo diventa un ponte tra archivio e innovazione. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Musica classica a bordo passerella. Il Centquatre-Paris, spazio simbolo di rigenerazione urbana, è stato scelto come cornice. Lì, 61 giovanissimi musicisti provenienti da Romilly-sur-Seine hanno intonato Strauss, Mozart e Chopin, regalando un inizio commovente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

