Volontari in azione oltre 50 chili di rifiuti e 3mila mozziconi raccolti nelle aree intorno al mercato di Santa Scolastica

Baritoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 50 kg di rifiuti rimossi in poche ore e 3.000 mozziconi di sigaretta recuperati dalle aree circostanti il Mercato Santa Scolastica: sono i risultati raggiunti a Bari nel corso del World Cleanup Day 2025, la più grande azione civica globale dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volontari - azione

Civitavecchia, in azione i volontari di Fare Verde con la campagna “Basta mozziconi”

Volontari in azione nel centro di Bari: raccolti 14mila mozziconi di sigarette

Volontari in azione nel centro di Bari: raccolti 14mila mozziconi di sigarette

volontari azione oltre 50Milano, volontari in campo al Parco delle Cave, raccolti 50 chili di rifiuti - L’iniziativa nel polmone verde alla periferia ovest della città fa parte del World’s Cleanup Day, che ha coinvolto altre decine di città nel mondo ... Come scrive msn.com

volontari azione oltre 50Bari, al Mercato Santa Scolastica raccolti oltre 50 kg di rifiuti e 3.000 mozziconi grazie ai volontari - 000 mozziconi di sigaretta recuperati dalle aree circostanti il Mercato Santa Scolastica: sono i risultati raggiunti a Bari nel corso del World C ... Lo riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Volontari Azione Oltre 50