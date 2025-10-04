Volontari di Puliamo i quartieri in missione in piazza del Popolo | rimossi oltre 10 chili di rifiuti
Puliamo i quartieri torna in scena per restituire decoro alla città di Pordenone. Questa volta i volontari - un Peace Brothers, una volontaria di Ripuliamoci Challenge e cinque ministri Volontari di Scientology - hanno ricevuto il supporto prezioso di due cittadini comuni i quali hanno scelt o di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: volontari - puliamo
Puliamo la Riserva: gommoni e volontari per il Parco della Gioconda
La pioggia non ferma i volontari di Puliamo i quartieri: riempiti tre sacchi di rifiuti
Puliamo i quartieri, volontari in azione in via Ungaresca
Il Comune di Jesi aderisce anche quest'anno a "Puliamo il Mondo", la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente a livello internazionale. L'edizione 2025 si arricchisce di un significativo elemento di economia circolare grazie alla - facebook.com Vai su Facebook
Puliamo il Mondo 2025, Ravenna protagonista con centinaia di volontari - X Vai su X
Cesena, “Puliamo il mondo”: volontari in azione sabato 4 ottobre - Anche quest’anno il Comune di Cesena aderisce all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, promossa da Legambiente con il coinvolgimento di cittadini, scuole, ... Da corriereromagna.it
Volontari Anpana: missione. Trasferta nel Mugello per ripulire il paesaggio - E’ emersa una vecchia discarica risalente ad almeno cinque decenni fa che ha riempito così di rifiuti di ogni genere l’alveo del corso d’acqua . Scrive lanazione.it