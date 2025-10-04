Volley termina con una vittoria il precampionato della Libertas

È positivo l’epilogo della preseason per la Libertas Forlì Life365.eu che ieri sera, sul campo di Riccione, si è imposta per 1-3 (22-25; 25-20; 16-25; 20-25) contro la formazione rivierasca, evidenziando grande coinvolgimento e una buona condizione. Priva di Rita Arcangeli (tenuta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

TROFEO CONI 2025 - LIGNANO SABBIADORO brilla la CALABRIA rappresentata dalla LORY VOLLEY PIZZO e dalla PALLAVOLO ELIO SOZZI REGGIO CALABRIA ? Termina oggi a Lignano Sabbiadoro in Friulia Venezia Giulia la decima edizione - facebook.com Vai su Facebook

IL PRIMO ALLENAMENTO CONGIUNTO TERMINA CON UN OTTIMO 3-0 ! Si gioca ancora un altro set! #TarantoPowerExperience ? #preseason - X Vai su X

Modena Volley, il precampionato. Il primo test sarà con Mantova - Modena Volley, la cui preparazione è iniziata lo scorso mercoledì 20 agosto e prosegue a pieno ritmo, ha definito gli allenamenti congiunti e i tornei ufficiali che la squadra di Alberto Giuliani ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mondiali volley 2025, quanto hanno guadagnato le pallavoliste italiane per la vittoria? Svelate le cifre - L'oro Mondiale conquistato dalla squadra di Velasco ha portato non solo gloria e una pagina di storia leggendaria, ma anche importanti entrate economiche. Segnala ilmessaggero.it