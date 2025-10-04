Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley maschile. Si è definita la composizione dei gironi per l’evento che si disputerà dal 10 al 26 settembre, le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. In palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia ospiterà l’evento: il match d’apertura, con la nostra Nazionale in campo, si disputerà in Piazza Plebiscito a Napoli; le altre partite della Pool A si giocheranno al PalaPanini di Modena; ottavi e quarti di finale regaleranno spettacolo al PalaVela di Torino; semifinali e atti conclusivi andranno in scena all’ Arena Santa Giulia di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia gioca in casa, esordio in Piazza Plebiscito a Napoli