Volley sorteggiati i gironi degli Europei 2026 | l’Italia gioca in casa esordio in Piazza Plebiscito a Napoli
Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley maschile. Si è definita la composizione dei gironi per l’evento che si disputerà dal 10 al 26 settembre, le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. In palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia ospiterà l’evento: il match d’apertura, con la nostra Nazionale in campo, si disputerà in Piazza Plebiscito a Napoli; le altre partite della Pool A si giocheranno al PalaPanini di Modena; ottavi e quarti di finale regaleranno spettacolo al PalaVela di Torino; semifinali e atti conclusivi andranno in scena all’ Arena Santa Giulia di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: volley - sorteggiati
Volley femminile, sorteggiati i gironi della Champions League: quattro italiane in corsa, evitati i derby
Volley femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita
? Sorteggiati i gironi regionali. La nostra serie D viene inserita nel girone B. #readytogo#volleyball#SFV - facebook.com Vai su Facebook
Volley femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita - Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley femminile. Secondo oasport.it
Europei 2026: l'Italia nella Pool D di Goteborg - Le campionesse Olimpiche e del Mondo hano perscato le padrone di casa della Svezia, il Montenegro (formazione scelta dal Paese ospitante e quindi inserita come testa di serie ... Riporta tuttosport.com