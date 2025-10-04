Volley serie B A Bassano alle 19 l’ultimo test della 4 Torri di Pupo Dall’Olio
La 4 Torri sarà in campo oggi pomeriggio per l’ultima amichevole precampionato: alle 19 appuntamento a Bassano contro appunto il Bassano Volley, stessa categoria ma girone diverso (4 Torri nel girone D, veneti nel C). La squadra ferrarese arriva a quest’ultimo appuntamento forte delle buone prestazioni messe in campo nel quadrangolare di domenica scorsa e soprattutto nel test disputato l’altra sera contro Monselice. Contro quest’altra squadra del girone C è finita con una vittoria 3-0 (25-22, 25-22, 25-21), è stato disputato anche un quarto set che si è aggiudicato Monselice 25-18. Queste le parole di coach Pupo Dall’Olio: "Pur avendo ancora qualche problemino fisico per qualcuno dei nostri, che è comprensibile arrivati a questo punto finale della preparazione, abbiamo disputato una buona partita che abbiamo controllato dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
