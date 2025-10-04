Volley | open day speciale al PalaSpadoni

Un pomeriggio per avvicinare bambine e bambini, ragazze e ragazzi allo sport della pallavolo. Con una madrina d’eccezione. Domenica prossima 5 ottobre, infatti, dalle 16 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, andranno in scena due appuntamenti di forte impatto, che richiameranno tanta gente, tra grandi e piccini e non soltanto dalla Valdinievole. Da un lato, la presentazione dei gruppi Promozionale, S3-minivolley e preagonistico Under 12, dell’ UPV Buggiano di patron Leandro Landi, dall’altro un Open Day dedicato sia a chi vuole approcciarsi per la prima volta al mondo del volley sia a chi intende ripartire dopo un periodo di inattività. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

