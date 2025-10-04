Volley femminile sorteggiati i gironi degli Europei 2026 | l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita

Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley femminile. Si è definita la composizione dei gironi per l’evento che si disputerà dal 21 agosto al 6 settembre, le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti: le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La rassegna continentale verrà organizzata da quattro Paesi, che si suddivideranno un gruppo a testa: la Pool A sarà protagonista a Istanbul (Turchia), la Pool B andrà in scena a Brno (Cechia), la Pool C animerà Baku (Azerbaijan) e la Pool D regalerà spettacolo a Göteborg (Svezia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita

In questa notizia si parla di: volley - femminile

Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

NEW VIDEO! Guarda ora Conferenza Stampa Supercoppa Fineco | Lega Volley Femminile 2025 - X Vai su X

Bilancio comunque positivo per la #Under14 femminile del Migliarino Volley, di scena a Livorno per il primo preliminare di categoria. Una sconfitta contro una "corazzata" come Volley Project Livorno, e una vittoria combattuta contro Lupi S. Croce Volleyball. - facebook.com Vai su Facebook

Volley femminile, sorteggiati i gironi degli Europei 2026: l’Italia trova Haak e un’avversaria in enorme crescita - Al Castello Svevo di Bari si è svolto il sorteggio degli Europei 2026 di volley femminile. Si legge su oasport.it

Al via i Mondiali di volley femminile in Thailandia: tutto su gironi, date e dove vederli in tv e streaming - Due Nations League consecutive, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024: l’Italia della pallavolo femminile è pronta a essere protagonista al Mondiale di volley che comincerà oggi, 22 agosto, in ... Secondo ilfattoquotidiano.it