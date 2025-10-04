Voilà Zinedine Zidane: come un lampo firma il contratto, sarà il nuovo tecnico Annunciato in grande stile"> Zinedine Zidane è pronto a iniziare una nuova avventura dopo i tanti successi con il Real Madrid: firmato il contratto. Zinédine Zidane è pronto a tornare in panchina: la notizia del suo imminente ingaggio è arrivata come un fulmine. Dopo anni lontano da un incarico ufficiale, il suo nome continua a essere sinonimo di garanzia e autorità calcistica. Con la fama guadagnata sia da giocatore che da tecnico, Zidane porta con sé aspettative altissime. La sua carriera da allenatore finora è stata strettamente legata al Real Madrid, con due cicli principali alla guida del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

