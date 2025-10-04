Vogliono la sua collanina d' oro reagisce sparano | 40enne ferito

Agli agenti intervenuti ha raccontato di essersi fermato nei pressi della sua abitazione, a Ponticelli, nella serata di venerdì 3 ottobre, quando gli si è affiancato uno sconosciuto che gli ha intimato di consegnare la collanina d'oro che portava al collo. Al suo rifiuto, lo sconosciuto gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

