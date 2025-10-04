Sono partiti anche dalla Puglia. Ma sono partiti da ogni angolo d’Italia, in realtà, per essere oggi pomeriggio a Roma e partecipare alla manifestazione nazionale per la Palestina. Persone di ogni generazione, dai giovanissimi agli anziani. Persone che, con la manifestazione per Gaza, per la Flotilla, fanno capire che ci sono nuovi criteri per andare avanti come comunità. Ci sono nuovi bisogni, di principio e di carattere sociale. Fanno capire che il sistema politico, così come è, dal loro punto di vista è inadeguato. Non una parte. Il sistema. Non sono mancate in questi mesi le denigrazioni nei confronti di chi evidenzia queste esigenze. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Vogliamo ancora denigrarli o vanno ascoltati? Manifestazione nazionale a Roma per Gaza: stimate fino a un milione di presenze