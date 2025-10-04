‘Voci nel vuoto | tra solitudine e impotenza’

Il Cinema Eliseo di Cesena ospita la tredicesima edizione della rassegna ‘ Cinema e Psiche ’, quest’anno dedicata al tema ‘ Voci nel vuoto: tra solitudine e impotenza ’. L’iniziativa viene organizzata per il quarto anno dal Centro Adriatico di Psicoanalisi (Cap). Il comitato organizzativo del Cap include gli psicoanalisti Giorgio Bambini, Cristina Barranu, Cinzia Carnevali, Massimo De Mari, Giuseppe Gavioli, Simona Lucantoni, Mirella Montemurro e Gabriella Vandi. Anche quest’anno la rassegna ha ottenuto il Patrocinio della Società Psicoanalitica Italiana. Un percorso cinematografico e analitico che si svilupperà attraverso quattro appuntamenti serali, ogni lunedì di ottobre, esplorando il tema del vuoto come spazio dell’inconscio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Voci nel vuoto: tra solitudine e impotenza’

