Vlahovic verso la titolarità in Juve Milan | incrocio del destino con Allegri da forte desiderio estivo al possibile scherzetto allo Stadium…L’analisi sul numero 9

Juventusnews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic può giocare titolare in Juve Milan: ci sarà un incrocio del destino all’Allianz Stadium con Massimiliano Allegri. L’analisi sul numero 9. Una sfida tra nobili, ma con gli attacchi che faticano. Alla vigilia del big match tra Juve e Milan, emerge un paradosso che accomuna le due squadre: i centravanti non segnano. Se da un lato la squadra di Allegri si gode il primato, dall’altro, come i bianconeri, vive delle invenzioni dei suoi fantasisti, con i bomber puri ancora a secco. Lo riporta Tuttosport. Il paradosso della Juve: segna solo l’ex esubero. In casa Juve, la situazione è emblematica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic verso la titolarit224 in juve milan incrocio del destino con allegri da forte desiderio estivo al possibile scherzetto allo stadium8230l8217analisi sul numero 9

© Juventusnews24.com - Vlahovic verso la titolarità in Juve Milan: incrocio del destino con Allegri, da forte desiderio estivo al possibile scherzetto allo Stadium…L’analisi sul numero 9

In questa notizia si parla di: vlahovic - verso

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ora è sul mercato, Tudor parla in conferenza stampa verso l’Atalanta

Ultimissime Juve LIVE: Douglas Luiz verso il ritorno in Premier League, è calato il gelo con Vlahovic

Ultimissime Juve LIVE: Douglas Luiz verso il ritorno in Premier League, è calato il gelo con Vlahovic. Nuovi contatti per Sancho

vlahovic verso titolarit224 juveVlahovic, dalle telefonate di Allegri alla freccia in Juve-Milan: ora prepara lo scherzetto - Dopo i lunghi corteggiamenti di Max, che in estate ha provato a portarlo in rossonero, Dusan si candida per un posto da titolare ... Scrive tuttosport.com

vlahovic verso titolarit224 juveVlahovic-Milan, pressing per il centravanti. Occhio però a quelle rivali - Milan, torna di moda la pista rossonera: l’attaccante può lasciare la Juve già a gennaio Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Verso Titolarit224 Juve