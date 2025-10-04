Vlahovic ci va giù pesante nessuno si aspettava questa decisione | tifosi infuriati
Una scelta inaspettata del bomber serbo accende il dibattito e lascia il tifo spaccato tra rabbia, delusione e amarezza per quanto accaduto. Il recente rifiuto di Dusan Vlahovic ha generato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio. I tifosi sono rimasti delusi e si interrogano sulle ragioni per cui l' offerta non ha mai preso il volo. Questo episodio solleva interrogativi non solo sul futuro dell' attaccante della Juventus ma anche sulle dinamiche del mercato calcistico. ( Notizie.com) credits ansa La decisione di Vlahovic ha sorpreso molti, soprattutto i tifosi del Villarreal.
Vlahovic Juventus, solo quel club potrebbe aiutare i bianconeri a smarcarsi dall’ingaggio pesante del serbo! La situazione attuale
Champions, oggi la Juve fa l’esordio contro il Borussia Dortmund: Tudor sceglie il tridente “pesante”, ma senza Vlahovic
Juve due volte sotto, e due volte in gol con il suo 10 e il suo 9. Magia alla Pinturicchio di Yildiz, gol pesante da centravanti puro di Vlahovic. Emozioni allo Stadium.
#Vlahovic non si ferma anche in Nazionale: gol e 3 punti pesanti per la #Serbia
Vlahovic titolare a cinque mesi dall'ultima volta: la grande chance nella notte più pesante - Dopo le reti a Parma e Genoa, quest'ultima decisiva a Marassi, l'ex Fiorentina ha trascinato anche la Serbia.
Vlahovic in Turchia, l'annuncio in diretta: "Lo ha comunicato alla Juve" - In Turchia, per esempio, la sessione estiva chiuderà i battenti fra otto giorni, precisamente il 12 settembre.