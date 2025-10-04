Vivimilano chiude in sordina | addio a un altro inserto del Corriere

«Per Vivimilano la direzione è orientata all’assorbimento, intorno alla metà di ottobre, all’interno della Cronaca di Milano, con un aumento della foliazione a 32 pagine il mercoledì (di cui 16 di Vivimilano ), mentre giovedì e venerdì la foliazione aumenta di 4 pagine sempre di Vivimilano. La redazione entrerà nell’organico della Cronaca di Milano sotto la guida di Marco Castelnuovo». È uno scarno comunicato che qualche giorno fa il comitato del Corriere della sera (il sindacato dei giornalisti di via Solferino) ha inviato ai colleghi per informarli della ennesima chiusura di un inserto cartaceo allegato al quotidiano di Rcs, con assorbimento di quelle pagine all’interno del Corriere della sera, per poi diluirle piano piano nel flusso delle notizie, finché uno si dimentica della loro passata esistenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

