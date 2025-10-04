Viviamo in una smartphone nation | scorrere non è vivere
Viviamo in una “Smartphone Nation”. Che si tratti di chiamare un taxi, prenotare un volo o restare in contatto con gli affetti, le nostre esistenze sono mediate da un rettangolo di vetro e silicio. Kaitlyn Regehr, scienziata comportamentale e autrice del libro “Smartphone Nation”, non propone di demonizzare la tecnologia, ma di imparare a coesisterervi con intelligenza. La sua tesi si articola su tre pilastri fondamentali: ammissione, moderazione e istruzione. Il primo, e cruciale, passo è riconoscere onestamente il proprio rapporto con il dispositivo. Come per qualsiasi dipendenza, l’onestà è il punto di partenza. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: viviamo - smartphone
Sfatiamo un tabù: viviamo nell’era della “friendship recession”. Letteralmente si traduce con “crisi dell’amicizia”, ma non sono gli amici a mancarci, piuttosto i soldi per uscire insieme! Siamo ben lontani, infatti, dalle giornate passate al parchetto o a fare una pa - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali: Aleksandar Nikolov dopo l’impresa bulgara “Viviamo un sogno, siamo in finale. Ora voglio l’Italia dei miei amici” Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop nella home page del sito https://volleyball.it/2025/09/27/notizie/argomenti/mo - X Vai su X