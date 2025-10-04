Viviamo in una smartphone nation | scorrere non è vivere

Pantareinews.com | 4 ott 2025

Viviamo in una “Smartphone Nation”. Che si tratti di chiamare un taxi, prenotare un volo o restare in contatto con gli affetti, le nostre esistenze sono mediate da un rettangolo di vetro e silicio. Kaitlyn Regehr, scienziata comportamentale e autrice del libro “Smartphone Nation”, non propone di demonizzare la tecnologia, ma di imparare a coesisterervi con intelligenza. La sua tesi si articola su tre pilastri fondamentali:  ammissione, moderazione e istruzione. Il primo, e cruciale, passo è riconoscere onestamente il proprio rapporto con il dispositivo. Come per qualsiasi dipendenza, l’onestà è il punto di partenza. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Viviamo in una "smartphone nation": scorrere non è vivere

