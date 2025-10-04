Vivere nella mia testa è il singolo d’esordio dei SANTAMANTE

Da venerdì 3 ottobre 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Vivere nella mia testa” (Dischi Soviet), singolo d’esordio dei SANTAMANTE, che anticipa l’uscita del loro primo album “Santamante”, previsto per il 28 novembre. “Vivere nella mia testa” racconta un viaggio viscerale tra caos interiore e fragilità. I richiami a Escher e Lucio Fontana plasmano un universo visivo e concettuale fatto di scale infinite e lacerazioni interiori. Tra esplosioni emotive e ciclicità senza fine, la canzone diventa un grido di ribellione e vulnerabilità, un cammino senza uscita nel caos della psiche. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

