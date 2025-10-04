Vivere con un cane diminuisce il rischio di asma nei bambini | lo studio canadese

Uno studio canadese ha analizzato gli effetti di un allergene contenuto nella polvere domestica e sul manto dei cani sui bambini fino a cinque anni. La convivenza con l'animale ha fatto sì che diminuisse il rischio di contrarre l'asma. Lo stesso non vale, però, se si ha un gatto in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

