Vittorio Sgarbi Ritorna in Pubblico Dopo la Depressione | La Foto Shock al Seggio e lo Scontro con la Figlia
Il critico d’arte, dimagrito e provato, si mostra al voto per le Regionali nelle Marche, mentre la figlia Evelina chiede al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Il Ritorno in Pubblico e i Segni della Malattia Vittorio Sgarbi è riapparso in pubblico per le elezioni regionali nelle Marche, recandosi al . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
