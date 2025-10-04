Vittorio Sgarbi e l’assurda scelta sul patrimonio | ecco cosa ha deciso di fare
Vittorio Sgarbi rivela la scelta clamorosa sul suo patrimonio: tra malattia, depressione e rapporti familiari complicati, ecco cosa ha deciso il famoso critico d’arte. Leggi anche: Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina sono in guerra: scoppia una lite furiosa, ecco il motivo Vittorio Sgarbi continua a far discutere non solo per la sua carriera politica e televisiva, ma anche per le scelte personali che riguardano la sua vita privata. Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, il critico d’arte ha parlato apertamente della sua salute, della depressione che lo ha colpito dopo le dimissioni dal governo e del suo rapporto con la compagna Sabrina Colle. 🔗 Leggi su Donnapop.it
