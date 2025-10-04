Vito Alfieri Fontana al Wired Next Fest Rovereto 2025 | Le mine antiuomo? Nei Balcani venivano usate per vendetta
Sul palco di Rovereto, l'ingegnere elettrotecnico racconta la sua storia, racchiusa nel libro Ero l'uomo della guerra, La mia vita da fabbricante di armi a sminatore. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: vito - alfieri
Concerto d’Autunno al Teatro Comunale Vittorio Alfieri Sabato 4 ottobre 2025 Ore 21:00 Teatro Comunale “Vittorio Alfieri” – Castelnuovo Berardenga Sul palco la “Vivace” Orchestra Città di Grosseto Giovani e il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, in una - facebook.com Vai su Facebook
Alfieri Fontana: “Il mio riscatto, levare terreni alla guerra e consegnarli alla pace” - I due tempi della vita di Vito Alfieri Fontana, prima ingegnere in un’azienda che produceva mine poi sminatore nei Balcani ... Da interris.it
Da produttore di armi a sminatore dopo una telefonata di Gino Strada: la storia di Vito Alfieri Fontana - Da industriale degli armamenti a costruttore di pace dopo una telefonata di Gino Strada e una domanda del figlio piccolo che gli chiese perchè fabbricava armi. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it