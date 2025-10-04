Vito Alfieri Fontana al Wired Next Fest Rovereto 2025 | Le mine antiuomo? Nei Balcani venivano usate per vendetta

Sul palco di Rovereto, l'ingegnere elettrotecnico racconta la sua storia, racchiusa nel libro Ero l'uomo della guerra, La mia vita da fabbricante di armi a sminatore. 🔗 Leggi su Wired.it

