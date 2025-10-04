ritratto di mark kerr: carriera, sfide e riconoscimenti. Il documentario The Smashing Machine ricostruisce la vita di Mark Kerr, figura pionieristica delle arti marziali miste negli anni ’90 e primi 2000. Il film offre uno sguardo approfondito sulla sua ascesa nel mondo del combattimento, sui momenti difficili legati a problemi personali e dipendenze, e sul suo percorso di riscatto. La narrazione si concentra su un arco temporale che si interrompe bruscamente dopo la sconfitta ai finali di PRIDE nel 2000, lasciando spazio a riflessioni sulla complessità della vita di Kerr. l’attività agonistica post-pride e il ritiro definitivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Vita di mark kerr dopo la smashing machine: carriera, matrimonio e problemi di salute