Visciano finge il furto di un escavatore | 54enne denunciato dai Carabinieri

L'uomo avrebbe inscenato il falso reato per non pagare le rate del leasing. La denuncia del presunto furto. "Mi hanno rubato l'escavatore": così un 54enne si è presentato dai Carabinieri di Visciano denunciando la sparizione del mezzo da lavoro, parcheggiato nel deposito della sua ditta edile. L'uomo ha riferito di non avere alcun indizio sui responsabili, esprimendo solo l'amarezza per la presunta perdita di un mezzo fondamentale per l'attività. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli I sospetti dei Carabinieri. I militari, insospettiti da alcuni dettagli del racconto e dal comportamento dell'imprenditore, hanno deciso di approfondire la vicenda.