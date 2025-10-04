"A Campobasso cercheremo una vittoria che manca ormai da troppo tempo. Tranne lo squalificato Zoia avrò l’intera rosa a disposizione. In attesa di una migliore condizione fisica servono i tre punti per darci autostima e certezze". Non usa mezzi termini Stellone: oggi bisogna vincere. Un’ astinenza da vittoria, l’unica quella del 14 settembre scorso contro il Livorno, che va interrotta in ogni modo nonostante l’indubbia forza dell’avversario: "Quella contro il Campobasso sarà una partita difficile perché nelle ultime tre gare hanno ottenuto ben sette punti, dimostrandosi una squadra quadrata e in salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, Stellone suona la carica: "Tre punti per l’autostima"