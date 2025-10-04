virtus prove generali si gioca a macerata

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in casa Essence Hotels Fano. A circa quindici giorni dall’inizio del campionato, la squadra di coach Mastrangelo sta ultimando la preparazione e sostenendo gli ultimi test. Al Banca Macerata Forum i virtussini parteciperanno oggi al Memorial Furiassi-Valenti sostenendo una doppia sfida contro i padroni di casa (si gioca alle ore 15.30) e a seguire contro Pineto: "Affrontiamo due ottime squadre – afferma il libero Nicola Iannelli – che battono e attaccano bene e sono anche ottimamente organizzate". Avversarie, Macerata e Pineto, che l’Essence Hotels ha già affrontato nel mese di settembre e che, considerato il roster di valore allestito, saranno certamente grandi protagoniste del campionato: "Anche Fano non scherza – continua Iannelli – abbiamo in squadra centimetri da sfruttare con i nostri centrali che sono tra i migliori della categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

