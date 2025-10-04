Violenze durante i cortei pro Pal la condanna di Lo Russo | Solidarietà a migliaia di cittadini pacifici La città non deve essere in ostaggio di poche centinaia di antagonisti violenti
È stata convocata per questa mattina, sabato 4 ottobre, una riunione urgente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presso la Prefettura di Torino, presa d'assalto nella tarda serata di venerdì da un gruppo di giovani violenti, infiltratosi nel corteo a sostegno della Palestina nella sua fase. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: violenze - durante
Violenze sulla fidanzata durante un viaggio in auto, 28enne arrestato a Marina di Ginosa
Anni di violenze sessuali su una collega durante i turni in ospedale, interdittiva per l'ex primario di Paternò
Forza Italia Giovani Sannio condanna le violenze durante i cortei pro-Palestina
Le autorità dello stato dell’Azad Kashmir, nel nord del Pakistan, hanno annunciato che nove persone sono morte nelle violenze scoppiate durante un’ondata di proteste contro i privilegi della classe dirigente. - facebook.com Vai su Facebook
Basta violenza sui soccorritori! l 29 settembre, durante un intervento di emergenza sanitaria attivato dal 118, un equipaggio della Pubblica Assistenza Croce Italia di Bologna è stato vittima di una violenta aggressione da parte dei familiari della persona socc - X Vai su X
Violenze durante i cortei pro Pal, la condanna di Lo Russo: "Solidarietà a migliaia di cittadini pacifici. La città non deve essere in ostaggio di poche centinaia di ... - Il sindaco Lo Russo dopo una riunione urgente del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto: "Identificare e perseguire rapidamente poche centinaia di antagonist ... Da torinotoday.it
FSP polizia Trieste: “I cortei pro Gaza sono solo violenza mascherata. Ora basta” - Con queste parole, Alessio Edoardo, segretario generale provinciale della Fsp Polizia, ha commentato i gravi disor ... Si legge su triestecafe.it