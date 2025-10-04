Violenze durante i cortei pro Pal la condanna di Lo Russo | Solidarietà a migliaia di cittadini pacifici La città non deve essere in ostaggio di poche centinaia di antagonisti violenti

Torinotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata convocata per questa mattina, sabato 4 ottobre, una riunione urgente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presso la Prefettura di Torino, presa d'assalto nella tarda serata di venerdì da un gruppo di giovani violenti, infiltratosi nel corteo a sostegno della Palestina nella sua fase. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenze - durante

Violenze sulla fidanzata durante un viaggio in auto, 28enne arrestato a Marina di Ginosa

Anni di violenze sessuali su una collega durante i turni in ospedale, interdittiva per l'ex primario di Paternò

Forza Italia Giovani Sannio condanna le violenze durante i cortei pro-Palestina

Violenze durante i cortei pro Pal, la condanna di Lo Russo: "Solidarietà a migliaia di cittadini pacifici. La città non deve essere in ostaggio di poche centinaia di ... - Il sindaco Lo Russo dopo una riunione urgente del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto: "Identificare e perseguire rapidamente poche centinaia di antagonist ... Da torinotoday.it

violenze durante cortei proFSP polizia Trieste: “I cortei pro Gaza sono solo violenza mascherata. Ora basta” - Con queste parole, Alessio Edoardo, segretario generale provinciale della Fsp Polizia, ha commentato i gravi disor ... Si legge su triestecafe.it

Cerca Video su questo argomento: Violenze Durante Cortei Pro