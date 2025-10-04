Violenze ai sanitari rafforzare la sicurezza
"Desidero esprimere la mia vicinanza ai due infermieri aggrediti e a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno lavorano con dedizione e sacrificio al servizio della comunità". E’ quanto afferma la presidente della Regione, Stefania Proietti dopo gli episodi che hanno coinvolto due infermieri del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni che hanno causato loro traumi gravi: una frattura del malleolo e una lesione alla spalla, con una prognosi di 30 giorni ciascuno. "La violenza nei confronti del personale sanitario è inaccettabile – scrive la governatrice –, perché colpisce donne e uomini che hanno scelto di prendersi cura degli altri, anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
