Violenza sulle donne un percorso formativo rivolto agli operatori sanitari

4 ott 2025

Le Aziende sanitarie ferraresi hanno posto l'accento sul tema della violenza di genere, mettendo in campo un percorso formativo dedicato a medici, infermieri, oss e autisti soccorritori dei Pronto soccorso provinciali e del Servizio di Emergenza territoriale 118.

Immagine generica

In questa notizia si parla di: violenza - donne

