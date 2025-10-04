Violenza sulla ciclabile di Modena arrestato un ventenne

Un tratto di ciclabile immerso nel verde in provincia di Modena si è trasformato, il 19 agosto, nello scenario di una violenza brutale: una ciclista è stata aggredita e abusata, ma settimane di indagini serrate hanno portato all’arresto di un ventenne italiano di origine marocchina, ora accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni. Il volto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Violenza sulla ciclabile di Modena, arrestato un ventenne

